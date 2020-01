Waar moet je beginnen zoveel larie te ontzenuwen? Het artikel begint al met een hint: half NL is al in hysterische paniek over klimaatverandering en zeespiegelstijging, dus nogal gratuit en opportunistisch om op die golf mee te willen surfen. In zulke tijden moet je de dolle kudde juist tegenspreken en tot bedaren brengen, niet opjutten tot nog grotere paniek. Als je rook ziet in een overvol theater roep je ook niet keihard brand, zelfs als het brand is.

Nota bene geeft één van zijn gekersenplukte wetenschappers zelf al aan dat het met 2 meter wel te behappen is. Het diepste punt van Nederland ligt tussen de 6 á 7 meter onder NAP. Meneer heeft het over compleet modelmatige scenario's van het IPCC (neem ik aan) en het is nog maar de vraag of die daadwerkelijk gaan uitkomen. Je maakt niet verschillende scenario's omdat je zo zeker bent dat het alleen de ergste variant zal zijn.

Bovendien geeft hij zelf al jaartallen van 2100 en 2200 aan. Alsof je niet de keuze hebt als je het allemaal zo eng vindt om géén kinderen en achterachterkleinkinderen te krijgen die dan zouden leven. Alsof 100 jaar niet voldoende tijd is om te denken over een verhuizing naar hoger gelegen gronden of te emigreren. Je weet niet eens welke technologieën we tegen die tijd wel niet zouden hebben om met zeespiegelstijging om te gaan.

Bovendien, wat meneer compleet negeert is dat als wij in NL vandaag onze hele economie platleggen, wat wel degelijk enorme kosten met zich meebrengt die niet "vanzelfsprekend" zoals meneer de socialist mompelt door "de rijken" betaald zullen worden of zelfs maar kunnen worden, dan nog stopt de zeespiegel niet met stijgen, want dat doet het al 8 tot 10.000 jaar sinds de laatste Ijstijd. De zeespiegel is al ruim meer dan 100 meter gestegen en zal dat vrolijk blijven doen. Zelfs als vandaag ook nog alle miljarden Chinezen, Indiërs en Afrikanen besluiten om zich op het eigen zwaard van eeuwige armoede te gooien zodat 17 miljoen Nederlanders de voeten en wangetjes droger zouden houden...

En we hebben al de (low) tech om daarmee om te gaan. Die stijging die komt er, ongeacht je rituele economische zelfmoord en mensenoffers uit naam van klimaat en milieu. We kunnen al hele eilanden opspuiten op zee, dat kan dus ook gewoon op land. Je kunt al op palen bouwen. De oude Friezen rond het jaar nul, leefden ook al op terpen, wierden en bergen van hun eigen afval en modder. En de woonboot bestaat ook al heel lang. Nog afgezien van de mogelijkheid om hele steden op drijvende platforms te bouwen als dat nodig is. Of bestaande steden te ondergraven en op zo'n platform te zetten. Of zuur in de kalklagen onder Nederland injecteren en met het uitzettende gips omhoog krikken. Moet je niet gaan janken over af en toe een licht bevinkje of een scheurtje in je muur. Kost ook vast heel veel, maar kan over tientallen jaren worden uitgespreid en dan hebben we over 100 jaar tenminste een echte oplossing die permanent met welke stijging dan ook kan omgaan. Niet een torenhoge schuld voor warmtepompen en dure deltadijken die uiteindelijk niet op lange termijn helpen of zelfs helemaal niet.

Of gewoon verhuizen. Is het verlies van de Randsteden werkelijk een onoverkomelijke ramp? Kunnen toeristen het nieuwe Atlantis bezoeken en de werkelijk historische monumenten en inboedel kunnen we meenemen en afbreken en op hogere grond opbouwen zoals de Egyptenaren deden met Aboe Simbel en de Aswandam.

Bovendien, het probleem dat die steden al ondergestroomd zijn door niet bijzonder Nederlandse culturen is iets wat meneer Bregman en consorten niet eens willen zien. Welk "Nederland" wordt hier nu eigenlijk behouden? Er wordt sentimenteel gesnotterd en op schuldgevoel ingespeeld over hoe Nederland verloren zou gaan, maar dat de Nederlandse cultuur (die natuurlijk "niet bestaat" volgens dat soort figuren) verloren gaat vindt men geen enkel probleem. Dus wat zou het dan nog als we later naar Duitsland of België moeten verhuizen? We zijn toch allemaal Europeanen of Mensen volgens jullie braakneiging opwekkende idealen?

Dit soort paniek over water, over iets onvermijdelijks, i.p.v. simpelweg je erop voorbereiden is bijzonder on-Nederlands. Het calvinistisch doemdenken over hoe we allemaal zondig zijn, onze mond moeten houden en dokken voor de Kerk en haar nutteloze preken en gebeden om de Apocalyps af te wenden of eigenlijk uit te stellen (want als die wordt afgelast is de Kerk haar dreigement en bestaansrecht kwijt), is dan weer wel heel traditioneel.