Hier in Roemenië woon ik ook in een multiculti samenleving. Mijn vrouw is etnisch Hongaarse, mijn schoonzoon is een zigeuner, de moeder van mijn ex was van Saksische komaf; ergens aan de kust wonen een paar moslims — hele lieve mensen. Ga ik naar het oosten van dit land, dan is de keuken Turks georiënteerd. Een multiculti samenleving als een conglomeraat van de geschiedenis zonder dat de een de ander zijn achtergrond opdringt heden ten dage — in het verleden was het verboden in mijn dorp Roemeens te praten, maar dat is het verleden. We hebben nu een etnisch Hongaarse burgemeester die door iedereen wordt gesteund!