In Nederland heb je altijd een hele, uiterst kleine, minieme minderheid van neonazi's gehad. Dan hebben we het niet over duizenden, niet over honderden., maar over enige tientallen.

In de jaren 70 had je in mijn stad, Den Haag, Joop Glimmerveen. In de jaren 80 waren er afsplitsinkjes van de partij van Hans Janmaat die neonazistisch te noemen waren. Al decennia heb je dat groepje neonazi's rond Constant Kusters, en in Groningen of Friesland had je - want daar heb ik al jaren niets meer in de pers van vernomen - een vergelijkbaar groepje rond iemand met een typisch Friese of Groningse naam (Eike of Eipe, of zoiets) die ik allang weer vergeten ben.

Dat is het in Nederland wel ongeveer. In Duitsland is het wat groter, maar ja, dat is dan ook de bakermat van het nazisme.

Toch meende de AIVD een tijdje terug te moeten waarschuwen voor het opkomende extreem-rechtse nationalisme, dat in de woorden van de dienst weliswaar 'nog niet' gewelddadig was, maar dat in de toekomst wel eens zou kunnen worden. Het ging dan, behalve over die kaalkoppen, ook over schimmige discussieclubjes als Erkenbrand of zo. En man, wat hadden linkse deugers als Han vd Horst een 'field day': ja nou, die islamitische terreur en aanslagen vallen ongeveer in het niet bij de dreiging van het rechts extremisme.

En toch blijkt het telkens om niet meer dan enkele dozijnen te gaan. Ook deze 'ontdekking' van het AD: tien tot vijftien Nederlandse neonazi's zijn actief op een nazistische website. Big deal, hoor. Zandzakken voor de deur.