Hij merkt op dat Conor tijdens zijn eerste gevecht het allemaal niet op de rails had, en Conor bevestigt dit zelf ook. Zo dronk hij bijvoorbeeld regelmatig tijdens z'n trainingskamp, verdween soms dagen van de radar en meer van dat soort chaos. Maar de Conor die afgelopen zaterdag veteraan Donald Cerrone binnen 40 seconden van het canvas veegde was een herboren man. Wij dachten dat Conors volgende gevecht een BMF-gevecht tegen Jorge Masvidal of een titelgevecht tegen kampioen Kamaru Usman zou zijn. Maar het lijkt erop dat de UFC dus nu al aan gaat sturen op Conors rematch tegen Khabib Nurmagomedov, die hem in april 2018 compleet domineerde. Al moet Khabib hiertoe op 18 april aanstaande wel eerst nog even van Tony Ferguson winnen om z'n 29-0 veilig te stellen.

Khabib vond op 14 januari eigenlijk dat Conor zijn rematch nog niet verdiend heeft, en hij terug naar lightweight zou moeten en daar vervolgens eerst 10 wedstrijden zou moeten winnen voordat hij Conor een rematch gunt. Maar goed, Dana's wil is toch wel een beetje wet, en al helemaal als-ie z'n checkbook trekt. Nou, en toen vroeg Khabibs vader en hoofdcoach dus maar $100 MILJOEN. "We also need revenge against Conor, but give us $100 million. The day after the fight against Ferguson, give us that amount, and then why not hold a rematch? I don’t know, maybe Dana White wants to arrange it (for that amount). He needs that fight." McGregor claimde dat hij in totaal $80 miljoen heeft verdiend aan zijn wedstrijd tegen Cerrone. Khabib verdiende tijdens zijn vorige gevecht tegen Dustin Porrier een flat rate van $6 miljoen, dus exclusief sponsordeals enz. $100 miljoen lijkt wat hoog gegrepen, maar het is een prima onderhandelingspositie, want de UFC móét en zal dit gevecht organiseren.

Net als we dachten dat we niet meer van Conor 2.0 konden houden