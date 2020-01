Hoop stampij over de stampij over het jeugdige klimaatmannetje Lars gisteren. PVV-provinciaal Marjolein Faber gunde hem een jeugd op het voetbalgras in plaats van in het duurzaamheidsgroen, waarop de politica een klimaatstorm aan kritiek (en haat en bagger) over zich heen kreeg. Want zowel Lars als zijn ouders benadrukken dat de jeugdige D'66-mascotte over zijn eigen woorden en daden gaat, ook al ontdekte GeenStijl dat het joch in Jettenvideo's figureert en dat zijn pa een milieu-adviesbureau bestiert dat voor provincie en waterschap te Gelderland werkt. En nu is op internet een aantal tweets opgedoken waarin de beweringen dat Lars een self-made klimaatdrammertje is, stevig worden betwist.

Op de website van zijn Visie voor Kinderen wordt vermeld (mirror) dat Lars al in 2016 bij online gesprekskanaal Café Weltschmerz aanschoof. Die video is echter niet terug te vinden, en dat komt volgens het twitteraccount van Weltschmerz hierom: "Hoewel wij in eerste instantie onder de indruk waren van Lars, bleek voor ons, zowel tijdens als na de opnames dat Lars sterk onder de druk en regie van zijn vader stond. Wij wilden daar niet verder aan meewerken." Gevraagd om daarover uit te weiden, verklaart het account: "Lastig om daar op in te gaan omdat je aan de relatie tussen vader en inmiddels puberzoon zit. Ik vond dat het gesprek, de uitspraken, oneliners en reflecties niet pasten bij een jongetje van 9 jaar. De vader gaf ongepaste aanwijzingen en er ontstond een vervelende discussie."

GeenStijl belde even met Max von Kreyfelt van Café Weltschmerz, en die licht aan ons toe dat Lars in 2016 zelf een mailtje stuurde of hij langs kon komen om te vertellen hoe kinderen tegen het klimaat aankijken. Zo gezegd, zo gedaan. Maar: "We vonden het geen goede opname, je merkte dat het niet authentiek was. Lars zijn vader Jan Westra was er bij en die begon gelijk na de aflevering te organiseren hoe, wanneer en onder welke voorwaarden het online moest komen. Het interview heeft kort achter een besloten link gestaan, maar we hebben de video nooit publiek online gezet. Het zit hem in die vader, dat jongetje valt niks te verwijten. Maar die vader kijkt toe en vult de zinnen van zijn zoontje aan."

Als je 't ons vraagt, is dit waarom de discussie zo hoog oploopt: Lars is niet authentiek. Achtjarigen zitten niet bij de KvK om klimaatbureaus op te richten. Die zijn aan het voetballen. De ouders van achtjarigen richten klimaatbureaus voor hun kind op bij de KvK. En nu ruiken ze een soort Thunberg-positie voor hun koter, en maken de ouders van Lars van hun zoon een levend schild voor klimaatsentiment. Iedereen die daar kritiek op heeft, krijgt het valse "Kun je wel, tegen een kind?"-verwijt. In werkelijkheid zijn het de ouders van Lars die zich zouden moeten schamen, voor waar ze hun zoon allemaal aan blootstellen. Maar z'n pa, die laffe haas, heeft z'n eigen twitteraccount maar snel verwijderd...

Kamer van Kindhandel?

Niet zonder ouderlijke instemming!

