Zo'n 136 kilo schrijven de kranten, al schatten wij dat eigenlijk nog aan de lage kant. We kenden hem verder niet want we komen niet zo vaak in Mosul, maar het schijnt nogal een nare borrelaar te zijn. Volgens de Iraakse politie was hij "considered one of the foremost leaders of ISIS and was responsible for issuing fatwas that led to the murder of scholars and clerics. (...) Locals in Mosul have terrible memories of the “mufti,” who they say was a strong supporter of destroying Mosul's heritage." Maar daar gaat het eigenlijk niet om, want hij is echt moeilijk dik. Naar verluidt paste hij niet in een politieauto, dus is hij maar achterin een pick-up getakeld. Na de breek is een beetje wat je krijgt als je een hele kip de shahada af laat afleggen. Maar goed, bent u of kent u iemand die ook echt moeilijk dik is, u bent in ieder geval geen IS-mufti.