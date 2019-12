Misdadiger Geert Mak is er gloeiend bij. ProRail gaat aangifte doen tegen de VPRO-presentator wiens praatjes nog goedkoper zijn dan zijn boekjes. De boomer-Bregman LIEP NAMELIJK OVER HET SPOOR voor de opnames van zijn programma 'In Europa - De geschiedenis betrapt'. Weet je wie ook door de geschiedenis werd betrapt, Geert Mak? Nou ja. Iedereen pakt weleens een verkeerde wissel. Misschien kan Geert solliciteren als presentator bij het programma Spoorloops.

DIT MAG DUS NIET