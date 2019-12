Mensen, sla al die zwartgallige eindtijdinterviewtjes met totale nono's en obligate oudejaarsdecadelijstjes maar even over, en lees dit schitterende verhaal over zelotisch stupiditeitsdenken in Zutphen waar een ecowijk dusdanig flopte dat-ie nu door het leven gaat als DE GEFLOPTE ECOWIJK. De gasloze mensen in De Geflopte Ecowijk kregen allemaal een warmtepomp, maar die deed het niet (lol) en ze moesten in De Geflopte Ecowijk met dekens om op de bank televisiekijken. En toen kregen ze in De Geflopte Ecowijk dieselgeneratoren (lol) om de boel een beetje warm te krijgen, en vervolgens een vette rekening (lol) van de gemeente van De Geflopte Ecowijk voor het installeren van... een gasgestookte cv-ketel (lol) waarop die bewoners van De Geflopte Ecowijk natuurlijk heel hard KOEKOEK riepen (lol) en naar de rechter stapten, om vervolgens na jaren procederen (er zijn onderhand 14 gletsjers en 1 Groenlandse provincie gesmolten door al die diesels in De Geflopte Ecowijk) als winnaar uit de bus te komen. Enfin, men leefde nog Warm & Gelukkig in De Geflopte Ecowijk.