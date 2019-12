Consumer sentiment heet het in dit filmpje. Of audience analytics. Kijken of u wel vrolijk genoeg wordt van de spulletjes in de supermarkt en/of koopgoot. Maar we weten allemaal waar dit op uitdraait. Eén boze blik naar een EU-vlag in de straat en u krijgt een flashball van EUROGENDFOR in uw oog. Eng. Doodeng. Veel plezier met winkelen morgen!