Terwijl jullie dames (m/v/x) op de bank met een bak choco-ijs zaten te snotteren bij Marriage Story op Netflix en het verschrikkelijke nieuws dat Nederland is geduikeld op de Global Gender Gap Index schreef deze dame uit Milton Keynes gisteravond historie. Fallon Sherrock werd de eerste vrouw die de Tweede Ronde haalde in de Premier League van het Pijltje Gooien. ‘It was always only a matter of time because it’s a genderless sport and I’m happy it was Fallon because she’s a great girl. Aldus de verslagen tegenstander Ted Evett in de Metro. Fallon Sherrock speelt aanstaande zaterdagavond Ronde 2 tegen de als 11de geplaatste Oostenrijker Mensur Suljovic. Uitgebreide samenvatting na de break en een schitterend portret van deze powersportvrouw bij de Volkskrant.