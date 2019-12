Verscheen gisteravond pas dus we dachten even dat PJ dit open doel om hem moverende redenen zou laten liggen. Maar gelukkig toch niet, want het tweede Brexit-referendum was natuurlijk opnieuw een feestje voor iedereen buiten London centrum. Hezbollah-socialist Corbyn (he/him) ondertussen kiest in twee uitermate introspectieve stukken de koers "We won the arguments, but lost the election", wat natuurlijk weer van een ongeëvenaarde schoonheid is. En als het even meezit leert de Corbyn-achterban hier allemaal welgeteld niets van: "De uiterst jonge linkervleugel moet het nu zonder Corbyn doen, maar heeft nog altijd zeer veel invloed in het partij-orgaan dat uiteindelijk de verkiezing van de nieuwe leider moet organiseren. (...) Het lijkt er niet op alsof de steun voor een Corbyn-achtige koers en een Corbyn-achtige leider in de hard-linkse vleugel nu verdampt is. Invloedrijke stemmen in die beweging, zoals Owen Jones en Ash Sarkar, verdedigden zijn lijn de afgelopen dagen op sociale media." Nou, voor die vleugel heeft Labour-supporter Jonathan Pie na de breek een boodschap. FYI de nieuwe heuvel waar wij op gaan stemmen nu Prince Andrew geen premier meer kan worden, is dat Diane Abbot de nieuwe leider van Labour wordt.