Ja, zagen we toch eigenlijk niet aankomen. Veel low-budget grass root support content op de socials voor Corbyn, influencer Hugh Grant aan Corbyns kant, dat soort dingen. Maar goed, Corbyn stapt op (nederlaag-speech na breek), Piers Morgan rekent af met Hugh en all is right in the world. Volgens de meest recente exitpolls ziet de telling er nu ongeveer als onderstaand uit. Conservatives meer stemmen dan tijdens Thathers herverkiezing, de lokale PvdA utterly annihilated. Alle krantenkoppen na de breek!

BoJo's V-Day Speech

Corbyn geeft aan Maarten te pijpen

Piers doet groeten aan Hugh

DE VIJFDE MACHT PAKT UIT

Harder werken volgende keer!