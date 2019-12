De overwinning voor Boris Johson en zijn Conservatives is groter dan voor mogelijk werd gehouden. Veel Britten hebben wraak genomen op alle mensen die de uitslag van het Brexit referendum uit 2016 niet wilden respecteren. Labour is compleet weggevaagd en ook de LibDems, anti Brexit en de alliantiepartner van VVD en D66, verloren een zetel.



Op 23 juni 2016 gebeurde wat door bijna niemand voor mogelijk was gehouden: Bij het door David Cameron uitgeschreven referendum stemden 52% van de Britten voor een Brexit. Let wel: Bij een opkomst van bijna 75% stemden liefst 17,5 miljoen Britten voor LEAVE. Miljoenen stemmen meer dan Labour (maximaal 14 miljoen) of de Tories (maximaal 13,7 miljoen) ooit bij een verkiezing in het VK hebben gehaald. Waar kwelgeest en Leave-kopstuk Nigel Farage deze dag uitriep tot Independence Day trad David Cameron nog dezelfde dag af als Britse Prime Minister



Zijn opvolgster Theresa May kreeg de Brexit niet door het Britse parlement en moest na talloze vernederingen uiteindelijk ook het veld ruimen. In 2017 schreef zij nieuwe verkiezingen uit om meer stabiliteit in het Lagerhuis te brengen en haar mandaat te vergroten. Hoewel het met 42,4% van de stemmen procentueel de beste uitslag voor de Tories werd sinds de opkomst van Margret Thatcher in 1979 en ze 2 miljoen stemmen meer haalde dan David Cameron in 2015 werd het toch een smadelijke nederlaag voor haar omdat ze de meerderheid in het Britse Lagerhuis verspeelde.



In juli 2019 werd May opgevolgd door Boris Johnson. Door de 'kwaliteitspers' alom gezien als een clown en een populist, zeg maar een soort Europese Trump, dus automatisch onbekwaam. Toen het ook Johnson niet lukte de Brexit door het Lagerhuis te krijgen was het leedvermaak in het EU-hoofdkwartier in Brussel en bij veel media dan ook niet van de lucht. Er restte Johnson niets anders dan wederom verkiezingen uit te schrijven als laatste middel om recht te doen aan de uitslag van het referendum uit 2016.



Hopelijk maakt deze uitslag, precies 3,5 jaar na het referendum, eindelijk een einde aan de beschamende obstructie die werkelijk van alle kanten is gepleegd om de democratische wens van het Britse volk te negeren of zelfs verdacht te maken.

Met een overwinning die haar weerga in de Britse partijpolitiek nauwelijks kent rekenden de Britten gisteren definitief en meedogenloos af met de talloze suggestieve- en vaak valse insinuaties en fake berichten dat een Brexit de Britse economie zou doen instorten en het land aan de rand van de afgrond zou brengen. (Mind you: Het Britse Pound is vandaag naar de hoogste koers sinds het referendum gestegen.) Er sneuvelden in Noord-Engeland Labour-bolwerken die als sinds de jaren 30 in rode handen waren.

De Britten riepen gisteren vooral die mensen een halt toe die altijd hun mond vol hebben over democratie maar blijkbaar alleen zolang de democratie in hun voordeel uitpakt.



Jarenlang werd elk Brexit nieuwtje ook in ons land breed- en vooral smadelijk uitgemeten. Keer op keer zagen we, soms zelfs live, stemmingen over Brexit in het Britse Lagerhuis. Elke afsplitsing bij de Torries was hier ineens groot nieuws. De ex-voorzitter van het Britse Lagerhuis heeft inmiddels onder Nederlanders een grotere bekendheid dan de meeste binnenlandse politici. Onze talkshows en nieuwsprogramma's raakten jarenlang niet over de Brexit-chaos uitgepraat maar sinds de peilingen een ruime voorsprong voor Boris Johnson aangaven was er nauwelijks nog interesse. Eén dag voor deze historische verkiezingen hadden zowel DWDD, Pauw, RTL Nieuws en het NOS Journaal er geen of minimale aandacht voor.



Nu de Britten na het referendum van 2016 en de mega score voor de Brexit party die bij de Europese verkiezingen met afstand de grootste partij werd in mei 2019 gisteren voor de derde keer op ondubbelzinnige wijze hebben aangegeven vóór een Brexit te stemmen moet Europa haar nederlaag erkennen en haar tactiek om de Brexit te frustreren per direct staken.



Dus nu geen zielige verhalen meer over de zogenaamd lage opkomst van de jongeren of kiezers die d.m.v. fake nieuws verkeerd zouden zijn voorgelicht. Als dit al waar was geweest had er gisteren een hele andere uitslag geweest.



Nee, laten we ons eindelijk eens richten op een voor Nederland zo gunstig mogelijk verloop van de nu onomkeerbare Brexit. Groot-Brittannië is de derde handelspartner van Nederland. We drijven voor ruim 40 miljard euro aan handel met ze en er zijn hier in ons land liefst 218.000 directe banen aan de handel met het VK te danken, waaronder mijn eigen baan. Nederland ís het land dat misschien wel de grootste impact van de Brexit zal ervaren. Daarom roep ik onze politici en media op hun weerzin tegen referenda in het algemeen en de Brexit in het bijzonder te stoppen en nu eindelijk een democratisch proces te respecteren en vooral de Nederlandse belangen voorop te stellen!

Ronald Buijt

Planner bij een transportbedrijf gericht op de UK

(Voorzitter Leefbaar Rotterdam)