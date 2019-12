Het Brexit-referendum zorgde in 2016 voor de hoogste opkomst allertijden ooit in Engeland, en een tamelijk absurde 48-52 uitslag voor uittreding uit de EU. Als u denkt dat die tot een onmogelijke ja/nee-vraag terug gebrachte megakwestie al een pickle was, dan moet je vandaag eens kijken. Tweederde van de Britten heeft to-taal geen zin in de verkiezingen en een derde van het electoraat denkt een betere PM te kunnen zijn dan Boris Johnson is, maar de opkomst wordt wel heel hoog verwacht omdat deze ronde feitelijk een tweede Brexit-referendum is (en een beetje over de NHS en een beetje over islamitisch terrorisme). Niet dat Nigel Farage z'n Brexit Party hoge ogen gooit, die peilt maat 3 procent. Ook de Lib Tards Dems zijn kansloos want die hebben een huilerig meisje als leider, dat niet eens weet wat een vrouw is omdat ze net als ons eigen D'66 verdwaald zijn in malle identiteitspolitiek en gejank over eekhoorns, nepnieuws & nare social media.

De echte strijd: BoJo vs. Jezza

Over identiteitspolitiek gesproken. Enerzijds legt Labour een zwerende vinger op de open zenuw van de elitaire eikeligheid en het opportunisme van de Tories in dit veelgedeelde filmpje, wat leidt tot absurde opiniestukken onder de kop "als een zwarte joodse vrouw ben ik bang voor Boris Johnson", anderzijds worden Labouraars onder ede gehoord over virulent antisemitisme onder de sociaaldemocraten Corbyn-socialisten, die zo evident te documenteren is dat er zelfs een tamelijk lijvig Wiki-lemma Antisemitism in the UK Labour Party bestaat. En daar moet je dus tussen kiezen, in de hoop dat Brexit eindelijk definitief gemaakt wordt, dan wel voor altijd wordt begraven. Oftewel: na de onzekerheid van vandaag, volgen weer maanden van onzekerheid in wat effectief een real life soap-amalgaam van Yes, Minister, The New Statesman en Spitting Image is geworden. Tenzij iemand het normaal vindt dat de premier zichzelf verstopt in de koelkast om een interview te voorkomen.

Liveblog onder andere bij The Grauniad. Sky Livestream na de break. De cijfers in dit topic en meer heerlijke factoids & figurines te vinden bij @YouGov, maar beter nog is natuurlijk de Britse De Hond-peiling.

Sky News Live

Nou. Hopen dat die antisemiet niet wint dan hè