Gespot in de Kersteditie van het gezaghebbende opinieweekblad Allerhande. 90 gram gesneden rode bietjes, voor bijna 24 euro per kilo. Een fukking rode biet (nog geen ons) met wat komijn en citroengras, en daar dan 2,39 euro voor vragen. Echt waar, hiero exclusieve highres pica, met zelfgespaarde Wintermini (nee, we ruilen niet). En dan die rode bietjes ook nog """vega""" noemen. Daar zakt onze blauwe overall toch behoorlijk van af. We hebben de rode biet-prijs per ton even niet paraat. (Dat dropt iemand die er verstand van heeft zometeen in de comments.) Maar het verklaart wel de TOTALE PANIEK die is uitgebroken bij de Supermarkten van Nederland, die met al die voorgesneden hipster vegabietjes van 2,39 blijven zitten als de pleuris uitbreekt. De advocaat van de superbranchevereniging waarschuwt zelfs voor een KORT GEDING tegen die Dappere Keerls op hun John Deere's als zijn hun acties voor woensdag aanstaande niet afblazen. Ghe. Iets zegt ons dat er vanavond een paar honderd -zo niet duuzend- boeren bijkomen. We hamsteren!