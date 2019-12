Zucht. Moderne stadsvrouwen. Als ze niet grienend in rouwcirkels rond een sjamaan in een dierentuin verzameld zitten om hun bad der welvaart tot de laatste druppel te vullen met zilte tranen over de nakende ondergang van de mensheid, maken ze wel ruzie met elkaar over een woordje. Het vrouwenquotum is amper een afgebakken koekje van eigen deeg ('Ze is zeker alleen maar aangesteld omdat ze vrouw is?' is deze week immers in wetgeving gegoten), of de keuken stroomt alweer vol met feministiese okselhaarwapperaars voor wie het afdwingen van meer vrouwen in meer commissariaatjes van meer beursgenoteerde bedrijven (niet lachen, is een zeer belangrijke niche voor de bevrijding van de vrouw - red.) te weinig naar mannenhaat riekt. Ga eerst eens fulltime werken, dames. Dan blijven hoofd- en bijzaken misschien wat beter gescheiden.