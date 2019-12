Sterk stukje graafwerk van Follow the Money waar we dat van kennen en van TC Tubantia waar we eigenlijk alleen komen als er in Losser weer eens een auto tegen een wild zwijn is gebotst. In een collab met FTM duikt de regiokrant echter vol in de files van de leidende digiprofeet van het einde van de wereld, de aarde en de menselijke beschaving; Rian van Rijbroek (digitaal dossier), de DDoS-, hack-, Windows 3.11- en allround cybercharlatan van Nieuwsuurs cyberconducteur Rudy Bouma.

Wat is er nu aan de hand? Van Rijbroek (de menselijke USB-poort voor de stick van IT-rijkaard Gerard Sanderink, die met z'n joystick in de hand al enige tijd aan het verdwalen is in het digitale doolhof) is 'al jarenlang' erg close met een politieman van de digitale recherche. Niet close in de foekie-foekie-zin van het woord close, maar gewoon, als cybercharlatans onder elkaar, 'a dubbele punt copy sterretje punt sterretje'-gelul op Pentagon-niveau. Ze noemt hem 'Ries' maar hij heet gewoon Richard. We zullen niet al het gras voor de voeten van de oorspronkelijke bronnen wegmaaien, maar de communicatie tussen die twee is zoals we Rian kennen natuurlijk weer uitermate hallucinant: grote bouwcontracten binnenhalen middels 'contacten dienst nationale recherche/FIOD ECD', gore sm-kelders en gevaarlijke situaties wegens kinderporno, connecties met vermogende families als Van Eerd en Slippens, zes moordplannen op Van Rijbroek waar ze zich in vijf gevallen uit heeft kunnen hacken, de rol van de FBI in de cybercrime in NL, valse en verzonnen titels, nog meer contacten bij de FIOD en Sanderink, wiens harde schijf ze kennelijk ook is geformatteerd door Rian, die dreigbrieven stuurt richting de redactie van Tubantia.

De politie is er in ieder geval helemaal niet gelukkig mee dat een van hun mensen de waanideeën van Van Rijbroek implementeert op zijn moederbord. "De leiding van de eenheid Oost-Brabant is op de hoogte van contacten tussen de betreffende medewerker en mevrouw Van Rijbroek. In overleg met betreffende medewerker is afgesproken dat er geen contact meer zou zijn tussen beiden. Wij onderzoeken of en op welke wijze nog contact is geweest tussen beiden en zullen op basis van die informatie bekijken of er vervolgstappen noodzakelijk zijn."

Lieve Rian, als je dit leest, please. Please blijf onze smart blockchain vermaken met je heerlijke complottheorieën, je machtige uitspraken, je fantastische uitspattingen en je grenzeloze kennis. We zijn echt aan het genieten.

Doneer strooigoed voor #SinterJan!

Check dit topic voor toelichting, of ram op de bunq-button hieronder:

Stijlloze SinterJan