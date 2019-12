Kijkt u maar eens goed naar de prachtige lijven op de foto, deze fraaie uiting van pure mannelijkheid in zesvoud. En je weet precies wat ze aan het doen zijn hè. Beetje ouwehoeren over achteruit inparkeren, het drinken van Kanon-bier, hoe grote lappen vlees op de barbecue de juiste gaarheid bereiken en speculeren over de toekomst van Mark van Bommel. Ziet u 'ander publiek' op de foto? Welnee, die durven niet in hun blote lullenkostuum tussen andere mensen te lopen, of misschien mag het wel niet van het geloof, we doen ook maar een gok. Daarom is er zoiets als een 'badkledingdag'. Kan iedereen die zich niet wil laven aan schrompelsnikkels en hangtieten toch een rustgevend pleziertje halen. Maar nu kappen de sauna's in Bleiswijk en Schiedam met de badkledingdag. Overlast. "Volgens bezoekers gaat het om groepen allochtone mannen die vrouwen begluren en voor een onaangename sfeer zorgen." Of zoals de sauna het zelf noemt: "Ander publiek." We zullen maar niet vragen hoe ze zelf vinden dat het gaat want er is toch helemaal niemand die zich aangesproken voelt.

