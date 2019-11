We zullen dit voorzichtig formuleren want meester Spong zal z'n waakhonden wel over het internet hebben schuimen om onwelgevallige tekstjes over zijn cliënt Dirty Job Gosschalk weg te klikken.. ach nee laat ook maar, Gosschalk is gewoon een goor pikhoofd. Dankzij het sleur- en graafwerk van Revu werd de godfather van de Nederlandse casting ontmaskerd als viezerik en ging Kemna Casting kapot. Maar van al die acteurs die vooral anoniem klaagden en mopperden en jammerden over de ranzigheden van Gosschalk, durfde er slechts één aangifte te doen. Kansloos, dus. En nu overweegt Dirty Job zijn oude werk weer op te pakken. Dit is een bericht aan ALLE acteurs die in hun blote lul op de sofa van Gosschalk hebben gelegen, maar niet naar buiten durfden te treden: gefeliciteerd.