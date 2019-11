De leraren zijn niet tevreden de verpleegkundigen zijn niet tevreden de schoonmakers zijn niet tevreden de boeren zijn niet tevreden de bouwers zijn niet tevreden de agenten zijn niet tevreden de bijstandsontvangers zijn niet tevreden de academici zijn niet tevreden de jeugdzorgmedewerkers zijn niet tevreden en de pakjesbezorgers zijn niet tevreden. Dus wat JCH van Meel zich in de onvolprezen Telebelgrubriek Wat U Zegt afvraagt, dat vragen wij ons ook af. Maar u weet natuurlijk het antwoord. Want u zit allemaal in een beroepsgroep die hartstikkene tevreden is met het vak, het salaris en de werkdruk. DUS KOM ER MAAR IN. Verlicht uw medemens. Deel die kennis. Verspreid die wijsheid. Leg het ons uit. Welk beroep moet je in Nederland kiezen als je tevreden wél wilt zijn met het vak, het salaris en de werkdruk?