Al die manifestaties ook. Zo stond Jesse Klaver er circa 247x. Bij de boeren, bij werknemers van autofabrieken, bij onderwijzers, bij de publieke sector in actie, bij studenten tegen het leenstelsel, bij studenten tegen bezuinigingen, bij andersoortige scholieren, bij klimaatstakers, bij de zorgmanifestatie, bij acties tegen Donald Trump wegens xenofoob & hoera moslims, bij ziekenhuispersoneel, bij nog meer klimaatstakers en nou dan weet je het wel, bij zo veel belasting gaat het gras een keertje stuk en wie gaat dat repareren, juist, iemand met een trekker, hartstikke milieuonvriendelijk, het is maar goed dat we mensen met trekkers hebben in dit land, gelukkig is het gras snelgroeiend, bedankt Jesse.