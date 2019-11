Het kabinet heeft opnieuw een uitstelbrief aan de Kamer gestuurd als antwoord op de vraag wie wat wanneer wist over de 70 burgerdoden in Irak. Dat komt omdat de pleuris is uitgebroken in de coalitie. Of, zoals minister Bijleveld het formuleert: "Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een decentraal postennet met een gecompliceerde ICT-structuur. Daarnaast heeft het ministerie te maken met vele en snelle rotaties van personeel, zeker op hard-ship posten zoals Bagdad. Gezien het grote volume van de te doorzoeken centrale en decentrale bestanden en omwille van de eerder genoemde zorgvuldigheid is enige extra tijd benodigd."