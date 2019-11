As advertised , een primeur in dit landje waar echt iets in de lucht hangt!

Onder o.a. de gewaagde hashtag #wittewoede is driekwart van 's lands verplegende personeel vandaag BOOS en verpleegt helemaal niemand! Zoals ook blijkt uit het bovendstaande dankwoord doen ambulancediensten, intensive care, verloskunde en eerste hulp trouwens niet mee, want zo zijn ze ook wel weer. Toch komt dat neer op een staking waar zo'n 150.000 werknemers aan meedoen, verdeeld over 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra. Hun eis is simpel: 5% meer loon en een beetje minder werkdruk. Want het personeel trekt het niet en daarmee lopen levens gewoon gevaar. Hier drie fijne interviews bij De Stentor met drie verpleegkundigen die nagenoeg bezwijken. Verpleegkundige Pieter Bergsma (55) bijvoorbeeld, verdient 2150 euro (inclusief toeslagen) per maand voor zijn 36-urige werkweek. Maar goed, eerst het klimaatakkoord doorvoeren, daarna heeft Pieter weer recht van spreken!