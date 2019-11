Waarde Israëlieten, jullie hoeven ons het algehele belang van Eretz Yisrael heus niet uit te leggen, want we zien echt wel dat het moderne Israel het Wenen van 1683 is. En zoals gebruikelijk weer kudo's voor het voortijdig uitchecken van alweer een Abu, namelijk Islamic Jihad commandant Baha Abu Al Ata, alsook het handelen tijdens de onvermijdelijke vergeldingen na zo'n actie. Maar het bovenstaande filmpje waaruit het onderstaande screenshot komt, alsook de tweet daaronder, vinden we dus gewoon niet kosher.

Strekking: 'Islamic Jihad is wereldwijd verantwoordelijke voor DUIZENDEN terroristische aanslagen'. Ja, jongens, kom nou. Islamic Jihad is nu eenmaal de naam van de door Iran gesponsorde terroristische organisatie in de Gazastrook. Het is dus gewoon echt compleet onnodig een bombastisch filmpje in elkaar te draaien waarin de Gazaanse groep Islamic Jihad onheus wordt vervlochten wordt met het fenomeen Islamic jihad. Zulke streken hebben jullie helemaal niet nodig, dus laat het gewoon achterwege. Voor de rest, light 'em up.

