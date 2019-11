Landgenoten. Gaarne in de houding voor de Bekendmaking van de Eeuw. We schakelen nu live over naar crisiszender NPO1 waar crisisleider Mark Rutte bekend gaat maken hoe wij sterker uit de stikstofcrisis komen. Gisteren lekte al uit dat u nog maar 100 km per uur mag rijden overdag en vandaag horen we de rest. Volgens onze bronnen in Den Haag gaan alle auto's ouder dan 15 jaar op een trein naar het oosten, mogen alleen leden van het Koninklijk Huis nog een houtkachel, gaat de NPO alleen nog reisprogramma's maken naar Bakkeveen, Zoutelande en Valkenburg, en krijgt iedereen verplicht een windmolentje op zijn schedel gemonteerd. Maar dat zijn slechts geruchten. De keiharde waarheid zometeen straks op HET STAATSJOURNAAL.

