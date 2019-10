Update: PWAAAAAAAAAAP

Livestreams: Telebelg & Staatsomroep

Relevant citaat hierboven, want meestal staakt het personeel tegen de baas, voor betere CAO's. Of is de baas via de lobbyroute (1) aan het proberen om de politiek tot versoepelde regelgeving en lagere belastingen te bewegen. Vandaag staan alle stalen neuzen in de bouw dezelfde kant op, en wijzen ze samen naar het Binnenhof. Daar is het "stikstofprobleem" verzonnen, gehandhaafd en uitgevoerd - ver genoeg om de boeren in hun bestaan te bedreigen, en de bouw in heel het land plat te leggen. Dus stroomt het Malieveld vandaag vol met "honderden, misschien wel duizenden" (Radio 1) bouwvoertuigen. Kipwagens, diepladers, betonmolens - hopelijk ook een paar van die gave bouwkranen. Kan het Malieveld prima dragen, blijkt uit berekeningen van het GeenStijl Bouwkundig Bureau. Gewoon niet op die postzegel van een parkeergarage gaan staan.

Na de doodsangsten die Den Haag uitstond toen de boeren oprukten richting de zetels van de macht, wordt vandaag de vlucht naar voren genomen. Het kabinet beklaagde zich gisteren over het eigen kabinetsbeleid inzake stikstof, en vandaag duikt minister Carola Schouten (dat is die vrouw die al sinds de stikstofuitspraak geen twee politieke stenen op elkaar gestapeld krijgt - red.) op in de krant van bouwhelm dragend Nederland om te bezweren dat er binnen een paar weken een soort van kleine, halve, tijdelijke oplossing is waardoor er weer een beetje gebouwd kan worden en dan kijken we later wel hoe die stikstof weer gecompenseerd moet worden. Op internet maakt de vvd zich ondertussen onsterfelijk belachelijk door zich met geaffecteerde stem in een blauw maatpak solidair te verklaren met een sector die keihard geraakt is door de sloopkogel van tien jaar vvd-beleid. Helaas, Harbers: met huichelen bouw je geen huizen. En maar bibberen voor de bouwers, terwijl het Malieveld vol stroomt.

Heel veel foto's + timeline van Telegraafjourno ter plaatse na de breek, in deze timeline veel beeld van naar Den Haag bewegend bouwmaterieel en deelnemers twitteren op #bouwprotest en #grondinverzet. Programma begint om 10:00 uur, met een toeterprotest van een minuut.

Politie Update: Malieveld = VOLGEBOUWD. Svp parkeren bij het ADO-stadion en de pendelbus pakken.

Politieke Update: Haagse Werkelijkheid in een notendop bouwhelmpje.

Politie Update: Wouten bekeuren kentekenafplakkers.

Weg naast Malieveld wordt opnieuw geasfalteerd!

Bouwers willen DNA afnemen bij BlokkeerAgenten