Jaap Stam is gestopt als trainer van het slechtste Feyenoord sinds eigenlijk niet zo heel lang geleden. Bolleboos Stam heeft geen zin meer om leiding te geven aan de selectie vol volleyballers, houten klazen en ziekenhuisvoetballers. Natuurlijk wordt Feyenoord nu niet opeens kampioen, maar ze hebben tenminste niet meer Jaap Stam als trainer. Die heeft in zijn korte en volstrekt niet indrukwekkende carrière er nooit blijk van gegeven dat hij een elftal beter kan maken en mocht eigenlijk alleen maar trainer van Feyenoord worden omdat hij Jaap Stam heet. Ondertussen is er ook geen technisch directeur en geen algemeen directeur meer, dus verder gaat alles goed in 010. Revolutionair idee: misschien moet er een keer bij Feyenoord iemand als trainer worden aangesteld omdat hij goed is in trainer zijn. Zal wel Dirk Kuyt worden dus.