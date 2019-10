Gelukkig. Terwijl kartelzangers als Gordon niets anders doen de hielen van het Torentje likken, bestaan er in Nederland ook nog echte volksartiesten. Mensen die, nou ja, iets meer 'volk' dan 'artiest' zijn, zoals bijvoorbeeld het "Trio Trammelant, bestaande uit Deesje, Erwin & Jeroen NL." Deze drie nachtegaaltjes hebben op de bekende wijs van het nummer 'Zij Gelooft In Mij' een liedje opgenomen over de boeren. Daar zaten de boeren helemaal niet op te wachten, en als u het nummer luistert begrijpt u waarschijnlijk waarom. Maar toch, zolang de kans bestaat dat het kabinet zijn biezen pakt na het horen van het metrisch meesterwerkje 'Ik schrijf mijn eigen beleid/ Want van Rutte 3 krijgen wij de schijt' verzoeken wij u dit nummer met al uw beste/atonale vrienden te delen. Het is dit of weer een levensgevaarlijke demonstratie op het Malieveld. Booooooeeeeeereeeeeeeen!