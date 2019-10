De bekende Interrail student Anis Amri heeft zeven weken voor zijn bezoek aan de kerstmarkt al een paar vrolijke selfies gemaakt in Berlijn. Op de rechter foto geeft hij één Tripadvisor bal aan de Dom. Kennelijk kon het neobarokke gebouw van Julius Raschdorff de jonge Tunesiër maar matig bekoren. Op de foto links brengt Amri een bezoekje aan het huis van bondskanselier Angela Merkel. Of hij haar persoonlijk bedankt heeft voor de gastvrije ontvangst in de Duitse bondsrepubliek, is niet bekend. De Geheime Reis Door Europa van Anis Amri eindigde op 23 december 2016 in Milaan. Onderweg ontmoette hij allerlei verschillende mensen.