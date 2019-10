Interessante juridische casus jongens. Terrorist pleegt terroristische aanslag, maakt in rechtbank terroristische motieven kenbaar, wordt veroordeeld als terrorist en... gaat in hoger beroep tegen zijn celstraf van 26 jaar. Klinkt raar (ongeveer net zo raar als dat zijn Facebook-profiel nog steeds live is) en dat is het ook. Iemand die duidelijk helemaal niets op heeft met Westerse waarden zoals 'geen mensen neersteken vanwege een cartoonwedstrijd die niet doorgaat' is kennelijk een grote fan van de Westerse waarde 'een door de overheid betaalde advocaat ieder partje van deze juridische citroen lekker laten uitwringen'. Tip voor het Hof: geef Jawed er nog 26 jaar bij vanwege het zijn van iemand die in een fatsoenlijke samenleving geen recht van leven heeft.

UPDATE: oNdErBoUwInG van advocaat Simon van de Woude bij RTL: "De 26 jaar en 8 maanden die hij opgelegd kreeg, is 'gezien de omstandigheden te veel', zegt zijn advocaat, Simon van de Woude, tegen RTL Nieuws. Van der Woude wijst naar de leeftijd van zijn cliënt, tijdens de aanslag was Jawed S. 19 jaar. Ook is hij niet eerder met justitie in aanraking geweest. Verder vindt Van der Woude dat de rechter moet meewegen dat zijn cliënt de komende jaren nog tot inkeer kan komen."



Lul