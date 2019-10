We hebben maar vast wat tralies voor z'n bakkes gefotosoept, want hoewel je het met sommige rechters maar nooit weet, kan het natuurlijk niet anders of PVV-hater Jawed Sultani (dossier) krijgt 25 jaar de tijd om zijn rechterarm ook helemaal het schompes te trainen. Jawed was op het station van Amsterdam op zoek naar Greetje Wilders en toen die daar helemaal niet bleek te zijn, heel frappant, reeg-ie maar twee willekeurige Amerikanen aan z'n mes. Bij de behandelingen van z'n zaak riep Jawed trots als een terrorist met zeven lullen dat-ie het zo weer zou doen, dat Greetje een varken is en dat hij ook nog wel wat Nederlanders had willen prikken. Hij verklaarde voorts dat er vier dingen belangrijk zijn in z'n leven: Allah, de islam, de Koran en de profeet Mohammed. En nummer 5 is de komende 25 jaar z'n zeepje, uit zijn handen gefloept en net buiten zijn bereik op de grond gevallen. Want die Jawed, die is niet alleen een moslimterrorist, die is ook nog eens knettergek. Livetweets na de klik.

UPDATE: Advocaat van Jawed staat in de file. Zucht.

UPDATE: 26 jaar en 8 maanden. DOEIII

LATERRRRRR