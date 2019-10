In de steek gelaten door Trump Nation, en zo'n gebroken hart moet toch ergens geventileerd. Nou, dan maar zo, liever dan met stenen of erger. Maar wordt het Koerdische gezegde andermaal bevestigd; Koerden hebben geen vrienden, behalve de bergen. Koerdische troepen hebben zich nu volledig teruggetrokken uit grensstad Ras Al-Ain, volgens de Syrian Democratic Council heeft de oorlog tot nu toe 235 burgerdoden gekost en zijn 300.000 mensen ontheemd. Ondanks het staakt-het-vuren verloren de Koerden afgelopen 24 uur 16 soldaten en raakte er drie gewond. Ondertussen is het in haatkamp Al-Hol de ene prison break na de andere, al hebben de bewakers gisteren met moeite iedereen binnen kunnen houden. Meer beeld na de breek.

Okay, hier toch wel kiezelsteentjes.