De aangekondigde supersancties tegen Turkije gaan dus niet door, want er is een staakt-het-vuren bereikt. De overeenkomst bestaat uit 13 punten. Veel van die punten ogen erg gunstig voor Turkije en punt 3 mag sowieso ongezien de ziekte krijgen. "Turkey and the US remain committed to protecting NATO territories and NATO populations against all threats with the solid understanding of “one for all and all for one”." Op papier wordt Turkije in punt 6 en 7 gehouden aan het sparen van burgerbevolkingen. "Turkey and the US agree that counter-terrorism operations must target only terrorists and their hideouts, shelters, emplacements, weapons, vehicles and equipment. (...) The Turkish side expressed its commitment to ensure safety and well-being of residents of all population centers in the safe zone controlled by the Turkish Forces (safe zone) and reiterated that maximum care will be exercised in order not to cause harm to civilians and civilian infrastructure."

Het is onduidelijk hoezeer Turkijes Arabische huurlingen hier nou eigenlijk ook onder vallen. En nadat de Koerden hun tunnelnetwerk en fortificaties al hadden gesloopt als onderdeel van de deal vlak voor de invasie, wordt de YPD nu ook nog eens gemaand hun zware wapens in te leveren onder punt 9. "The two sides agreed on the continued importance and functionality of a safe zone in order to address the national security concerns of Turkey, to include the re-collection of YPG heavy weapons and the disablement of their fortifications and all other fighting positions."

Kortom, ook Erdo heeft Art of the Deal gelezen. Maar ondanks het staat-het-vuren zijn er nog steeds berichten van "ongoing clashes", maar daar zeggen zowel Trump als Erdogan bovenop te zitten. Ook zegt Trump dat "I have just been notified that some European Nations are now willing, for the first time, to take the ISIS Fighters that came from their nations. This is good news, but should have been done after WE captured them. Anyway, big progress being made!!!!" Het is vooralsnog onduidelijk om welke landen dat gaat. Maar sowieso Nederland natuurlijk.