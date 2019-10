En dan schakelen we nu LIVE over naar het gemeentehuis van De Wolden in Zuidwolde alwaar burgemeester Roger de Groot en de politie een presser geven over de zes volwassen mensen die jarenlang in een van de buitenwereld afgesloten woning hebben geleefd, wachtend op het einde der tijden. Bij een doorzoeking van het huis vond de politie de mensen in een kelder, via een trap achter een kast in de woonkamer. Men hield zich kennelijk in leven met een groentetuin en een geit. Later meer & belanghebbende updates volgen hieronder.

UPDATE: Nou die burgemeester zegt dus helemaal NIKS