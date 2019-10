De Hollandse driekleur Blauw-Wit-Rood wappert weer fier op de Fendts, Deere's en New Hollands. Gansche provincies roeren zich vandaag in een nieuw boerenprotest tegen de verstikkende stikstofmaatregels van VVD66 en GroenLinks. Afgelopen vrijdag liet Friesland even zien hoe het moest door de binnenstad van Ljouwert plat te leggen. Op het Provinciehuis kregen ze de bibberaties en trokken ze schielijk de plannen voor de Agricide weer in. Benieuwd wat de Rest van Nederland gaat doen? U leest het in dit liveblog & later meer foto & video na de break

Update: Rode streepjes = boeren (ANWB Filekaart)

Update: Agrifobie! Volkskrant gooit er nog een schep bovenop

Update: Trotse Trekker Twitter Timeline

NIEUWS: Geitenboer Jos heeft zijn trekker gewassen

Update: Arnhem is ook LIVE

BREEK: Drenthe trekt stikstofregels in

BREEK: Overijssel trekt stikstofregels in

BREEK: Gelderland trekt stikstofregels in



lol

It giet oan!

Grunn!

Assen (daar kun je peerdelull'n wassen)

Arnhem ingenomen

Zwolle

Protestvideo Haarlem