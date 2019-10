Foto uit de mail, zo te zien ter hoogte van het Scheepvaartmuseum op de Prins Hendrikkade. Klimaatjosti's van Extinction Rebellion blokkeren een bus vol mensen die gewoon naar hun werk willen, omdat ze denken dat de aarde plus gehele mensheid over een paar jaar voor 97% uitgestorven deaud kapot onleefbaar apocalyps is. *Toet toet boing boing piep kraak tuuuuuut*, doet het in hun panikerende pindabreintjes, en daar moet iedereen last van hebben. Want deugdominee Rutger Bregman heeft ze zijn zegen gegeven bij De Wereld Draaft Door en daar kunnen geen honderd waanzin slopende Engelse Andrew Neils tegenop. Ze staan ook op de Bilderdijkstraat, de Stadhouderskade, de De Clerqstraat en de Wibautstraat en verplaatsen zich volgens AT5 deze morgen door de hele stad. "Zwermblokkades", noemen ze het zelf en dat is precies het goeie woord voor de hinderlijke plaag overlastgevende zeurdieren. Fophandhaver Halsema heeft geen tijd om in te grijpen vandaag, want die is onderweg om een vuilniszak met 45 miljoen euro in een vuilverbranding te smijten. Nou ja, misschien krijgen we nog wat experimentele klimaatdans voor te lachen...

Climate Warning: deze GroenLinkser draait langzaam door