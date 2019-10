Zo makkelijk is het dus om een klimaatwappie te ontmantelen. Gewoon een kwestie van rustig je vragen stellen, rustig je kritiek neerleggen, en de antwoorden één voor één afpellen tot de geïnterviewde alleen nog maar meelijwekkend kan kijken. Want wat er ook aan de hand is met het klimaat, natúúrlijk vergaat de wereld niet over een paar jaar - en dat is wel wat die blokkeerviezerds van Extinction Rebellion je willen doen geloven. Zo ook Zion Lights (echte naam, kennelijk), maar Andrew Neil tuint er niet in. Die ziet de upper-middle-class death cult voor wat het is: een verzameling waanzinnigen met cross-overs naar de krakersbeweging, hysterische veganisten en quasicommunistische opportunisten die het klimaat proberen in te zetten als een nieuw wapen tegen het kapitalisme. Ze trekken hooguit wat makkelijk te manipuleren millennialmeisjes aan, maar gezien de wereldwijde flop van hun actieweek, trapt er verder niemand in. Want het zijn feiten en bewijs negerende extremisten die met hun bangmakerij niks bereiken bij mentaal gezonde mensen. Point 'n laugh, people. Point 'n laugh.

Draad. "Groene Spenglers", +1