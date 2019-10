Ronald van Zwam (foto) heet weer gewoon Ronald van Z. want hij is opgepakt. De bij de Nijmeegse Pompe-kliniek weggefietste praatjesmakende TBS-pedo zat in een internetcafé te Parijs met een cyber IP-adres te mailen en kon zo heterdaad in zijn cyberlurf worden gepakt door de cybercops. Meneer mag weer naar de kliniek, en krijgt nu in de mediaas een balkje voor zijn ogen. Want de mediaas denken dat internet ook maar IETS vergeet (is niet zo). Onze colleegaatjes van de fatsoenspers zijn overigens heel creatief in het balken/blurren van Ronald van Z.wam. Schitterende voorbeelden na de break en aan u de taak ze te raden. Spoiler: LOL @ NOS

1

2

3

4

5

6

7

8

Scroll naar beneden voor antwoorden in deze Keileuke Privacy PublieksPuzzel!

































































































































1 AD/PAROOL

2 NOS

3 OMROEP BRABANT

4 OMROEP GELDERLAND

5 TELEGRAAF

6 112 HARDERWIJK

7 VOLKSKRANT

8 HART VAN NEDERLAND