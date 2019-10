Kijk nou! De tijdens het begeleid fietsverlof ontsnapte kindermisbruiker Ronald van Zwam is eigenlijk gewoon een actievoerder. Een soort Extinction Rebellion maar dan met iets minder zorgen over de opwarming van de aarde en met iets meer zin om ontuchtige handelingen met kinderen te verrichten. Ronald weet het goed gemaakt, zo laat hij (EXCLUSIEF!, wees maar trots op je contacten met deze engnek) weten aan Omroep Gelderland: als de kliniek onder toezicht komt en de directeur patiëntenzorg en de behandelcoördinator aftreden, komt Ronald weer terug. Dit is Nederland mensen "In een e-mailwisseling spreekt hij van misstanden bij de Pompekliniek. Het personeel zou onderbezet zijn en te druk voor goede begeleiding. Verloven zouden daardoor te vaak worden uitgesteld. Therapie zou hij nauwelijks krijgen. Volgens Van Zwam wordt er van alles de kliniek binnengesmokkeld, van cocaïne en cannabis tot drank en (kinder)porno." Onze laatste hoop op een beetje verbetering van het tbs-systeem is dus een ontsnapte pedo. Gaat echt prima zo verder.

UPDATE: Kijk nou. Advocaat Job Knoester van Ronald van Zwam vanavond bij Pauw.