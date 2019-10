Hoi redactie van geen stijl

Superleuke pagina altijd laten we dat voorop zetten. (Ja laten we dat voorop zetten)

Ik ben [XXX] en mijn vriendin werkt in een luxe koffie tent in volgens mij één van de belangrijkste kantoorgebouwen.

En ik wil graag een poll doen maar ik met mijn 3 volgers kom niet ver denk ik.

Hier komt de vraag.

Wat vinden jullie van:

Of

Hoe moet ik reageren op:

Het feit dat mijn vriendin een gebruikt Senseo apparaat cadeau krijgt van de hoogste manager van een luxe koffietent.

Dus niet van een manager maar van de manager van de managers.

En mijn vriendin drinkt geeneens koffie wat bij al haar collega's ook bekend is, niet dat Senseo echt koffie is maar toch. (Is wel zo)

Ik vind het maar raar en weet niet zo goed wat te doen. (Wij ook niet, maar wij hebben gelukkig reaguurders)

Sorry als ik jullie hiermee lastig val en mijn excuses voor de eventuele taalfouten.

NOU KOM ER MAAR IN