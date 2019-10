Dotan, de stomme oplichter die met zijn trollenleger Nederland voorloog teneinde te doen geloven dat zijn kattengejank wel degelijk het aanhoren waard is, mocht op schoot van de superkritische Johnny de Mol komen uithuilen dat hij homo is en dat het daarom allemaal wel erg zwaar is ofzo. Nou daar trapt Aafke Romeijn niet in, want die heeft vrienden die ook 'iets met geaardheid' hebben en ze zijn allemaal (figuurlijk) gepakt door de snikkende volpsychopaat Dotan. Laat dat dan maar aan wokevogel Guido den Aantrekker van Story over om de doorstart van Dotan de Artiest af te breken. En rightly so, want Dotan is een lul met vingers - ook songwriter Ramin Rezai en muzikant Ed Struijlaart zijn of kennen mensen die zijn afgeperst door Dotan. Het houdt niet op, niet vanzelf. Hele verhaal lezen kan hier, of je loopt gewoon ff naar de kiosk, en als iedereen die OOK nare ervaringen heeft met Dotan ff mailt kan het boek binnenkort opnieuw & definitief dicht.