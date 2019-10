Willen we live naar Den Haag. DAN GAAN WE LIVE NAAR DEN HAAG

Hier verder met de berichtgeving over de revolutie. NPO Politiek is andere dingen aan het doen, dus is de Telebelg maar in het gapende gat gesprongen met een live-verbinding vanaf het Malieveld. Later meer. Updates volgen, meer na de break.

Update: Landbouwminister Carola Schouten zojuist, op het Malieveld. "Zolang ik minister ben, komt er geen halvering van de veestapel." Genoteerd!



Filmpje. Jesse Klaver massaal uitgejoeld op Malieveld

Naar hoes/huus/osso

Hee. Leuke Femke is er ook!

https://twitter.com/FemkeMarijeW

The Hiddemeister!