Voor een fake news-censor van Facebook zijn ze behoorlijk brutaal bij Nu.nl. De basisinkomenbuddies plaatsen zonder enige schroom een bericht door waarin gesuggereerd wordt dat er nu evenveel voor- als tegenstanders van het basisinkomen zijn. Terwijl dat onderzoek is ingekocht door de Vereniging Basisinkomen. Dat is toch een beetje alsof de vader van Rutger Bregman zegt dat Rutger Bregman deugt, en dat we daarom allemaal het boek van Rutger Bregman moeten kopen waarin je kunt lezen dat alle mensen deugen. (Voor wie het gemist heeft. Dat boek bestaat echt en is zo duur dat het gratis wordt verzonden.) Wij zouden dit zo niet op Facebook durven zetten, uit vrees om door Nu.nl van het platform gegooid te worden wegens nepnieuws. Daarom vragen we het maar even hier. Basisinkomen, yay or nay?

Basisinkomen? Simpel en feitelijk: Basisinkomen invoeren, yay or nay? Yay

Nay



