Even wat anders na alle rechtsstatelijke ontwrichting, stikstof en stomme Sintbedreigers. Want soms wil je gewoon even uit de werkelijkheid getrokken worden met een gelikte podiumpresentatie over de verse vruchten van de technologische vooruitgang. Hoewel, vooruitgang? Apple presenteert nieuwe iPhones en de grootste vernieuwing lijkt te zijn dat de camera's van twee naar drie lenzen gaan. Sinds die ouwe colporteur (Frans voor 'iemand die coltruien draagt' - red.) is overleden, is Apple nogal blijven hangen in het doorontwikkelen en bijschaven van al lang bestaande producten. Samsung heeft inmiddels vouwbare telefoons op de markt (kooptip: even wachten nog), Apple is nog niet zo ver en geeft (dus) bestaande toestellen maar weer nieuwe namen & nummers: iPhone 11, 11 Pro, en 11 Pro Max. Allemaal rond de 1000 dollar of duurder, en dan moet je nog nieuwe stekkers kopen ook want Lightning wordt USB-C. Kun je wel sneller laden, dat dan weer wel.

Er worden ook nog horlogedingen bekend gemaakt, en in iOS13 zal Siri vloeiender spreken (maar luistert ze ook beter, want dat blijft vooral enorm achter). Tabletgebruikers gaan blij zijn dat er een apart iPadOS gaat komen, zodat je megatelefoon eindelijk een stapje richting bijna-laptop kan zetten (en als draagbaar tweede scherm mee kan in je laptoptas).

Huiskamervraag voor de thuiscritici: is Apple nog net zo hot als toen Jobs nog leefde? MacBook Pro-gebruikers met een vlindertoetsenbord weten het antwoord. Of, als we toch oude dingen in een nieuw jasje frotten vandaag, kijk na de breek ff terug hoe Shelly in 2014 (het jaar van de iPhone 6) voor GSTV het winkelende publiek ook prima blij kon maken met een iPhone 1, en vraag je af what it even matters, allemaal. Stream met stramme grappen van oude techmeneren om 19u hierboven, gratuite grapjes over nieren afstaan om een fruitmerkfoon te kunnen kopen op de twitters, waar #AppleEvent toch wel gewoon weer de hele dag trending is. Alternatief nog, voor Apple? Een banaan! Meer accu-koolhydraten voor veul minder geld.