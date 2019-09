Het gaat er voor een fascistische dictatuur verdomd democratisch aan toe in het Verenigd Koninkrijk, waar het Lagerhuis zich vandaag weer eens lekker door de Brexit-chaos heen gaat rommelen. Boris Johnson heeft verklaard dat hij per se op 31 oktober uit de EU wil stappen en dat hij geen nieuwe verkiezingen wil, vandaar dat iedereen nu verwacht dat de Britten op 31 oktober nog niet uit de EU zullen stappen en er toch nieuwe verkiezingen komen. Gisteren verloor Johnson de meerderheid in het parlement en de stemming over de agenda van het Lagerhuis, waarna hij 21 rebellerende MP's uit een whatsApp-groep de Conservatieve partij mieterde. Vandaag wordt er gestemd over een wet die een No Deal Brexit op 31 oktober moet voorkomen en daarna eventueel over of, hoe en wanneer er nieuwe verkiezingen komen. Verkiezingen die Johnson zo maar eens zou kunnen winnen, zolang hij zich Brexiteer genoeg toont om Farage van zich af te houden en Labour gegijzeld wordt door Hamasknuffelaar Corbyn. Het is eigenlijk hartstikke simpel!

UPDATE: Lagerhuis stemt tegen No Deal Brexit.



Brexitpoll Gaat die Brexit nou wel of niet gebeuren? 31 oktober, No Deal & d'ruit

Er komt weer een half jaar uitstel

Er komt een tweede referendum

Brexit is never gonna happen

Er komt nog eerder Nexit dan Brexit

Niet voordat Nigel Farage premier is

Azijnchips zijn fucking goor



Poll is Verlopen.