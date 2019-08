Gedoe in Groot-Brittannië. Premier Boris Johnson (gekozen door 92.153 partijleden) is van plan het parlement op 14 september een maand met verkansie te sturen, zodat hij in alle rust kan werken aan zijn super slimme geheime plan voor Brexit dat zo super slim en geheim is dat Johnson zelf nog geen flauw idee heeft wat het is. Nou denkt u meteen huhwat een premier die een parlement naar huis stuurt, wat is dat voor ondemocratische zooi. Toch is het gebruikelijk dat het parlement voor een Queen's Speech via een prorogation geschorst wordt. Maar Johnson wil zijn collega-volksvertegenwoordigers nu extra lang naar huis sturen, zodat er pas twee weken vóór de Brexit-deadline van 31 oktober verder wordt vergaderd.

Vandaar dat John Bercow (dat kereltje dat altijd Order! Order! roept) heeft gezegd dat het een schande zou zijn als Johnson zijn plan doorzet. De oppositie is uiteraard helemaal over de pis, want die hadden zich net zo verheugd op zes weken BOE BORIS roepen. Ook Jonhsons partijgenoot en ex-MinFin Philip Hammond noemt de maatregel 'profoundly undemocratic', terwijl het vooral profoundly undemocratic is dat meer dan drie jaar na het referendum het Verenigd Koninkrijk nog steeds geen idee heeft hoe die Brexit er precies uit gaat zien. En nu? Valt de regering-Johnson? Nieuwe verkiezingen? Een rechter die een juridisch stokje voor een politieke truc steekt? Zegt u het maar. De Britse Grondwet kunnen we er niet op nazoeken. Wij zijn alvast heel veel azijnchips en lauw bier aan het inslaan. Later meer.

UPDATE: Koningin accepteert verzoek. Nogal wiedes, want de koningin is helemaal door niemand gekozen.