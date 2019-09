Hier verder met de berichtgeving over de orkaan Dorian. Op 1 na zwaarste storm ooit ever is as we speak de Bahamas naar de barrebiezen aan het waaien en kettingzaagt hele dorpen aan gort. Windsnelheden van 300 km/u en windstoten van bijna 350 km/u doen daken wegwaaien en hoogspanningsmasten knakken, en de storm surge doet de rest. Inmiddels is er 1 dodelijk slachtoffer, een 7-jarig jongetje verdronk en zijn zusje wordt vermist. En het wordt nog veel erger. Communities in Abaco are under water and many are missing and feared dead meldt Bahamas Press zojuist. ABC Reporter Marcus Moore is ter plekke en meldt dat het HELL is. Aan de overkant, in Florida, is het alle hens aan deck en wordt er verplicht geëvacueerd. Webcams Florida hier en daar en in de lees verder plusveel rampenfilmpjes. Later meer.

Alles is weg!

15 minuten Voor & Na Footage

Komt die orkaan