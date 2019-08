Groot nieuws uit de regio en dit keer uit de Wipstrik, dat ligt kennelijk in Zwolle, alwaar gemeente & welzijnswerkers een zwik 'zwaaistenen' hebben geplaatst. Vergeet het maar, chagrijnig door de buurt lopen omdat het bier niet in de aanbieding is bij de super. Zwaaien moet je. "Verderop in de straat staat een man demonstratief met de handen in de zij. Zijn bovenlichaam is ontbloot. Meewarig kijkt hij naar de drukte op straat. 'Wat denken ze nou, dat we allemaal achterlijk geworden zijn?'" Nou beste man. We hebben politici van wie we elkaar een hele goede morgen moeten wensen. Een reclamestichting van wie we een keertje lief moeten doen. Gaybrapaden, die ons eraan herinneren dat we aardig moeten zijn voor de gays. En nu ZWAAISTENEN, opdat we elkaar eens wat vaker groeten, omdat de mensen tegenwoordig te schraal zijn om gewoon een keertje vriendelijk te doen tegen anderen. Heerlijk, die cultuur van ongekunstelde ongedwongenheid. Ridders te paard, de verruwing te lijf! *Zwaaien doet*