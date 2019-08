Fijn feelgoodfilmpje voor de liefhebber van de betere voiture. Niet echt een barn find natuurlijk, want het was bekend dat Mercedes in de schuur stond. Maar er had 37 jaar lang niemand naar omgekeken. Tot de autopoetsboys van Ammo NYC de Mercedes onder handen namen. Tot groot plezier van De Oude Baas. Allemaal reclame maar toch leerzaam. Enjoy!