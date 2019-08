En net als met Siffredi was het na "een spannend gevecht van 20 minuten" dan eindelijk beklonken. De vis was op het droge, figuurlijk dan, want ze vader en zoon Ditters tilden hem alleen boven het water. Het Nederlandse meerval-record stond op 2,22m. Maar dat was voordat de Ditters zich tegen de zaak aan begonnen te bemoeien en er een van 5cm langer van 80 jaar oud uit het water takelde. Wat een prinsen. En daarna gewoon weer vrijgelaten natuurlijk. De meerval zelf was zodoende niet bereikbaar voor commentaar. Volgens pa Ditters was dit eigenlijk nog maar een voorproefje van what lies beneath. "Ditters is trots op zijn vangst. Dat er bij de zandwinning op het Rutbekerveld zulke enorme ‘bakbeesten’ rondzwemmen, verbaasde hem niet. “Laatst heb ik een nóg grotere aan de haak gehad. Toen knapten de lijnen wel.”" Nóg groter dus! De grootste (nooit gevangen) meerval is in Nederland waarschijnlijk de 2,55m lange Big Mama van Kempervennen. De grootste gevangen meerval ter wereld is die van 2,7m en 293 kilo in Thailand. Doodziek.